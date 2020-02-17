Медики рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств

В Германии распространяется глазной грипп, лекарств от которого не существует.

Об опасности глазного гриппа рассказали немецкие врачи.

Это заболевание поражает глаза из-за чего человек постоянно чувствует дискомфорт. Оно начинается как конъюнктивит. Поначалу краснеет глаз, потом он опухает, появляется чувство инородного тела и развивается зуд, ощущается боязнь света.

Сейчас нет лекарств, которые бы могли эффективно останавливать это заболевание. Ни один из существующих антибиотиков не может с ним бороться. Для того, чтобы хоть немного снять ощущение дискомфорта используются глазные капли с активным ингредиентом циклоспорином.

Стоит отметить, что глазной грипп очень заразный. Продолжительность инкубационного периода составляет 5-12 дней. При этом носитель инфекции уже опасен для окружающих людей.

Вспышка глазного гриппа в предыдущий раз в Германии была зафиксирована в 2016 году и тогда его впервые выявили у пациентов из Бонна.

Чтобы защититься от глазного гриппа следует тщательно мыть руки и соблюдать другие меры гигиены. Важно регулярно в помещении делать влажную уборку, особенно, если в доме находился или находится человек с таким заболеванием.