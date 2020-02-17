Доктор Александр Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны

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Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников считает распространение вирусов по миру серьезной угрозой, которая гораздо реальнее ядерной войны.
Комментируя темпы распространения по миру нового китайского коронавируса в своем микроблоге, он напомнил, что вирусы распространяются не только среди людей. Многие животные и птицы являются носителями патогенов. Например, змеи, летучие мыши, обезьяны, свиньи, утки и так далее.
Мутация вирусов, переносчиками которых являются животные, по мнению доктора Мясникова, ставит под угрозу дальнейшую судьбу человечества.
Опасность в том, что после заражения человека смертоносный вирус будет передаваться уже без участия представителей животного мира.
Существующие противовирусные препараты, по мнению врача, не смогут в полной мере противостоять полномасштабной эпидемии.
Человечество не готово к пандемии, и это следует признать, как бы далеко не шагнула наука и технологии. Плана по спасению населения каждой страны не существует и просто не может существовать.
Поэтому, как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Мясников уверен, что власти каждой страны должны позаботиться о стратегических запасах масок и аппаратов искусственного дыхания.
Больницы, готовые принять зараженных, должны быть оснащены в каждом регионе.
Напомним, о вспышке нового коронавируса в Китае в Ухане стало известно 31 декабря 2019 года. Тогда говорилось о 27 зараженных. По состоянию на сегодня, 19 февраля, COVID-19 уже унес жизни свыше 2000 человек.
Китайские ученые считают, что наиболее вероятным источником заражения новым китайским коронавирусом стали летучие мыши, хотя изначально говорилось о змеях.
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