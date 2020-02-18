5 причин есть сало по утрам назвали медики

Сало многие считают вредным продуктом. Но, как объясняют медики, оно полезно для организма, если употреблять его правильно.

Чтобы сало приносило максимальную пользу, есть его следует утром натощак. При этом важно понимать, что за раз можно съедать 10-30 граммов за один прием пищи. Сало в умеренных порциях очищает кровеносные сосуды и защищает от образования атеросклеротических бляшек. Этот продукт полезен при легочных заболеваниях, стимулирует выведение тяжелых металлов и очищение сосудистой системы, усиливает противоопухолевые функции иммунитета.

Сало утром следует употреблять вместе с сырыми овощами, заправленными нерафинированным подсолнечным маслом и натуральным, яблочным или виноградным уксусом, который является сильным антиоксидантом.

В небольшом количестве сало утром будет способствовать хорошей работе пищеварительной системы. Оно стимулирует синтез желчи, что нормализует или даже улучшает пищеварение.

В сале присутствуют витамины А, D, Е, а также ненасыщенные жирные кислоты. Они необходимы для того, чтобы очищать сосуды от холестериновых бляшек.

Также сало полезно и тем, что оно улучшает работу головного мозга. В его составе присутствует лецитин, который улучшает состояние сосудов головного мозга.

Полезные жиры и «хороший» холестерин, содержащиеся в сале, поддерживают иммунитет.

Как рассказали медики, сало также можно есть и в виде перекуса. Оно дает много энергии, и успешно заменяет колбасу, или сдобу. Но, как отмечают специалисты, во всем следует соблюдать меру и есть много сала, каким бы оно не было полезным, нельзя. Иначе этот продукт из полезного превратиться во вредный.