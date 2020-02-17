Американские ученые-медики рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики объяснили, как правильно принимать аспирин.

Аспирин уже давно известен в медицине, но о его влиянии на здоровье высказываются по-разному. На страницах American Journal of Medicine появились уточненные рекомендации по применению этого препарата, пишет РИА Новости.

Ее авторы обращают внимание на то, что в последнее время появился целый ряд противоречивых заключений по поводу использования аспирина при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Так, многие слышали рекомендации по применению аспирина в качестве профилактики первого инфаркта или инсульта у людей в возрасте от 40 до 70 лет. Звучала и рекомендация применять его в этих же целях лицам старше 70 лет.

Ученые, проанализировав результаты недавних исследований, пришли к выводу, что что аспирин эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако в целях первичной профилактики его надо применять осмотрительно.

При необходимости долговременной терапии аспирином стоит учитывать особенности организма, поскольку этот препарат повышает риски кровотечения и людям с низкой свертываемостью крови он может быть опасен.

Для первичной профилактики инфаркта и инсульта важнее вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и следить за весом.