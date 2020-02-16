Медики назвали продукты, которые могут вызвать выкидыш

Существуют продукты, которые для беременных женщин - табу, как бы они не хотели ними полакомиться. Об этом говорится в публикации на страницах издания Информинг.Ру.

Беременность - состояние, когда женщина должна думать не только о себе, но и о своем будущем ребенке. Не поднимать тяжестей, не переохлаждаться, регулярно ходить на обследование в больницу и, конечно, правильно и сбалансированно питаться.

У женщин в интересном положении часто меняются вкусовые предпочтения, они могут кушать продукты, которые совершенно не сочетаются. Некоторые нельзя кушать по причине того, что на любом сроке они могут привести к угрозе срыва беременности или же выкидышу.

Беременные часто любят пить сырые яйца, готовят с ними крема либо соусы наподобие майонеза. От такого продукта лучше отказаться, так как в сырых яйцах может содержаться сальмонелла - возбудитель серьезной болезни, которая также способна спровоцировать и выкидыш.

Рыбка - продукт полезный во всех смыслах. Надо отдавать предпочтение тем, что плавают в холодных морях - в них меньше ртути. Вообще, беременным нежелательно кушать тунца, королевскую макрель. Все виды рыб, в которых содержится много такого тяжелого металла, как ртуть, опасны - это может сказаться на развитии плода, навредить мозгу нерожденного ребенка.

Многие беременные женщины часто в ресторанах заказывают карпаччо, тартар и другие блюда из сырого мяса. Это не лучшая еда для женщин в ожидании ребенка. С сырым мясом связаны риски заражения инфекционными заболеваниями, в том числе сальмонеллезом или токсоплазмозом.

Нежелательно будущим мамам кушать и сырые морепродукты, в том числе устрицы.

От различных мясных деликатесов и бекона тоже стоит отказаться из-за риска заразиться такими бактериями, как листерия. Они имеют возможность проникать в плаценту и вызывать тяжелые заболевания крови.