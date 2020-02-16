Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Сегодня, 11:14

Сергей Нилов

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Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Фото: Из открытых источников

Правильное питание не защитит в полной мере от серьезных недугов, но уменьшит риски их развития, поспособствует укреплению иммунитета и повысит сопротивляемость организма инфекциям. 

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.

По словам онколога, она старается питаться исключительно здоровой и натуральной пищей. Ее рацион состоит, преимущественно, из овощей, цельнозерновых продуктов и фруктов.

Врач подчеркивает, что овощи преобладают. Фрукты она ест в небольших количествах, так как в них много сахаров, в том числе фруктозы. А она можно привести к развитию жировой болезни печени.

Сладостей врач также пытается избегать - они запускают воспалительные процессы в организме. Стоит отказаться и от сладких напитков, заменив их простой водой или несладким чаем. Всем известно, что во время исследования была доказана связь между употреблением большого количества сладостей и развитием онкологических болезней.

А вот рацион, в котором много клетчатки - это то, что надо, для профилактики рака.

Бейтцен-Хейнеке также не советует полностью отказываться от красного мяса, но рекомендует употреблять его правильно - не более одного-двух раз в неделю.

Что же касается гарнира, доктор выбирает картофель. Макароны, паста и рис в ее меню, практически, отсутствуют.

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