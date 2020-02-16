Риск развития рака повышают плохо вымытые овощи

При употреблении в пищу плохо промытых овощей повышается риск развития рака. К такому выводу пришли ученые из Франции. Объясняется данное утверждение тем, что на овощах скапливается не только пыль, но и пестициды. Выяснилось, что те люди, которые тщательно промывают овощи, реже болеют раком. На это обратили внимание и американские специалисты.

Специалисты дали ряд рекомендаций того, как нужно мыть овощи. С капусты и листовых салатов необходимо удалять верхние листья. Руки следует мыть более 20 секунд. Овощи нужно расположить под проточной водой и мыть их не менее 30 секунд. Необходимо снять кожуру перед тем, как резать продукт, поскольку на ней скапливаются соли тяжелых металлов, химикаты и микробы.

От несмытых с продуктов пестицидов ежегодно страдают 150 млн. человек. 7 млн. чел становятся инвалидами. Только в США каждый год из-за плохо вымытых овощей заболевают около 48 млн. человек.