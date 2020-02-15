ВОЗ развенчала десять распространенных мифов и слухов о защите от коронавируса

Эпидемия коронавируса Covid-2019 появилась в Китае, но уже распространилась и по другим странам мира. В СМИ публикуется информация о якобы надежных методах защиты от заболевания, однако она недостоверна. ВОЗ развенчала наиболее распространенные мифы о коронавирусе.

Так, в Сети появилась информация, что защититься от коронавируса помогут сушилки для рук, якобы горячий воздух убивает вирус за 30 секунд. Специалисты утверждают, что чистота рук, использование мыла и спиртовых растворов имеет смысл, однако сушилка с этой задачей не справится. Высушивать руки можно как с помощью сушилки, так и пользуясь полотенцем.

Есть утверждение, что ультрафиолетовые лампы убивают микробы и стерилизуют кожу. ВОЗ отмечает, что УФ-излучения, напротив, опасны для кожи – они могут привести к раздражению и даже к раку кожи.

В народе издавна считается, что чеснок способен уничтожать микробы. Сейчас набирает популярность мнение, что он будет полезен и для защиты от коронавируса. Но никаких доказательств эффективности этого продукта не существует.

Также ученые не рекомендуют использовать спирт и хлор для дезинфекции кожи. По данным ВОЗ, некоторые хлорсодержащие дезинфицирующие средства применяются для очистки поверхности от коронавируса, но наносить их на кожу и вдыхать опасно для жизни.

Также неэффективны для защиты от коронавируса вакцины, применяющиеся для защиты от пневмонии. Вакцина против Covid-2019 еще находится на стадии разработки.

Также бесполезными являются полоскания носа и рта. Не защитит от коронавируса ни промывание носа физраствором, ни полоскание рта различными жидкостями.

Специалисты также акцентируют внимание на таком мифе как то, что сканеры в аэропортах и на вокзалах, которыми обследуют людей, могут выявить инфицированных. На самом же деле, устройства определяют заболевших, у которых уже есть симптомы заболевания. Во время инкубационного периода, который длится около двух недель, выявить инфицированных при помощи тепловых сканеров невозможно.

Еще одним мифом является то, что коронавирус передается через посылки из Китая. Специалисты утверждают, что Covid-2019 не способен выжить при перевозке.

Также заболевание не передается от домашних питомцев. Доказательств того, что животные могут быть носителями и распространителями вируса, на данный момент нет. Однако не стоит пренебрегать личной гигиеной - после контакта с животным нужно мыть руки.

Отмечается, число коронавирусом инфицировано более 70 тыс. человек, погибли более 1,7 тыс. заболевших.