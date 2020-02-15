Доктор Мясников перечислил «продукты-обманщики», которые россияне считают полезными

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые большинством россиян считаются полезными. На самом деле они таковыми не являются и могут принести вред.

Любимая сладость из Советского Союза - гематоген - ведущим программы «О самом главном» причислена именно к таким. По его словам, в плитке нет ничего, кроме сахара и жира.

Кровяной компонент изъяли еще в средине минувшего столетия. И сегодня гематоген, по словам доктора Мясникова, всего лишь ириска, которой родители щедро потчуют детей.

«Продуктом-обманщиком» врач считает и покупной сок. Как бы производитель не уверял в его натуральности, в напитке очень много сахара - порядка четырех кубиков в стакане.

Сомневается Мясников и в пользе фрешей. Доктор обращает внимание на то, что в процессе выжимания сока плоды утрачивают самое главное - клетчатку. Поэтому пользы будет гораздо больше, если кушать овощи и фрукты целыми.

Критикует телеведущий и покупные творожные десерты, хотя в пользе натурального творога, без добавок, не сомневается. В последнем много полезного кальция, а в первом - сахара, который мешает минералу усваиваться.

Доктор описал творожные десерты формулой "половина жира – половина сахара".

Даже любимая многими из детства манная каша подверглась критике со стороны Мясникова. Врач объяснил, что любая белая рафинированная крупа является вредной по той причине, что содержит в себе лишь крахмал да быстрые углеводы. Лучше кушать цельнозерновые каши.

Хлопья без сахара Мясников считает хорошим выбором для завтрака, поскольку в промышленных условиях их обогащают важными минералами.