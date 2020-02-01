Симптомы рака у детей назвали тюменские онкологи

15 февраля ежегодно, начиная с 2001 года, в мире отмечают Всемирный день детей, больных раком. Страшная болезнь, к сожалению, не щадит и самых маленьких.

Согласно статистике, в 80 из 100 случаев дети со злокачественными опухолями излечиваются. Тюменские врачи-онкологи советуют родителям хотя бы раз в год водить своего малыша на профилактические осмотры - реалии таковы, что каждый ребенок должен был обследован. Ведь в случае, если рак не обойдет стороной, выявление болезни на ранней стадии увеличивает шансы на выздоровление.

Специалисты также назвали симптомы, которые не должны быть проигнорированы родителями. Это резкое снижение веса ребенка, головные боли, бледность и тошнота. Малыша также могут беспокоить боли в костях.

При появлении даже одного из этих признаков надо обращаться в больницу, не откладывая.

Медицинские специалисты из Тюмени также напомнили, что курение или употребление алкоголя до и во время беременности повышают риск развития рака у ребенка.