Медики назвали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы

Поджелудочная железа - орган, в котором вырабатываются ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов, а также вырабатываются важнейшие гормоны. Когда в ее работе происходит сбой, появляются такие неприятные симптомы, как тошнота, боли, диарея. Между тем сохранить поджелудочную железу здоровой не так уж и сложно, если внимать рекомендациям медиков и не допускать погрешностей в питании.
Первая рекомендация - увеличить потребление капусты. В идеале этот овощ должен появляться не менее двух раз в неделю. Поджелудочная отблагодарит за него отменным здоровьем.
Можно потреблять абсолютно все виды капусты, но брокколи, брюссельская и цветная для этой железы наиболее предпочтительны.
Курение вредит всему организму в целом, и поджелудочной железе - в частности. Доказано, что курящие люди чаще сталкиваются с раком поджелудочной железы.
Фастфуду и вредной еде надо сказать решительное «нет». Так же стоит обойтись и с алкоголем. Уличная еда, жирное мясо, высококалорийные блюда негативно влияют на здоровье поджелудочной. Лучше кушать больше овощей, фруктов и морепродуктов.
Поджелудочная железа будет здорова, если периодически проводить детокс организма. Сложные схемы по выведению токсинов практиковать не стоит - лучше ежедневно выпивать по 10 стаканов воды. Также полезны настои шалфея, мяты, череды, календулы.
Поджелудочной железе придутся по нраву овощные коктейли.
Отмечается, что пить его следует в слегка теплом виде.
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