Медики назвали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы

Поджелудочная железа - орган, в котором вырабатываются ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов, а также вырабатываются важнейшие гормоны. Когда в ее работе происходит сбой, появляются такие неприятные симптомы, как тошнота, боли, диарея. Между тем сохранить поджелудочную железу здоровой не так уж и сложно, если внимать рекомендациям медиков и не допускать погрешностей в питании.

Первая рекомендация - увеличить потребление капусты. В идеале этот овощ должен появляться не менее двух раз в неделю. Поджелудочная отблагодарит за него отменным здоровьем.

Можно потреблять абсолютно все виды капусты, но брокколи, брюссельская и цветная для этой железы наиболее предпочтительны.

Курение вредит всему организму в целом, и поджелудочной железе - в частности. Доказано, что курящие люди чаще сталкиваются с раком поджелудочной железы.

Фастфуду и вредной еде надо сказать решительное «нет». Так же стоит обойтись и с алкоголем. Уличная еда, жирное мясо, высококалорийные блюда негативно влияют на здоровье поджелудочной. Лучше кушать больше овощей, фруктов и морепродуктов.

Поджелудочная железа будет здорова, если периодически проводить детокс организма. Сложные схемы по выведению токсинов практиковать не стоит - лучше ежедневно выпивать по 10 стаканов воды. Также полезны настои шалфея, мяты, череды, календулы.

Поджелудочной железе придутся по нраву овощные коктейли.

«Следует взять свежевыжатый морковный сок, половина стакана воды, стебель сельдерея, стакан вареной брюссельской капусты. Овощи необходимо измельчить в блендере и добавить к ним сок и воду», - приводит рецепт витаминного коктейля «МедикФорум».

Отмечается, что пить его следует в слегка теплом виде.