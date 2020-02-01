Названы продукты, которые не стоит есть после 30 лет

Диетологи уверяют, что после 30 лет следует тщательнее и ответственнее подходить к формированию собственного рациона. И дело не столько в том, что с возрастом метаболизм замедляется, сколько во вреде отдельных продуктов. Их употребление может привести к ускоренному развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых недугов и злокачественных новообразований. Об этом говорится на страницах издания Food Eat Safe.

Магазинный ароматизированный йогурт с наполнителями - продукт, который нельзя есть 30-летним и людям постарше. В одной порции содержится 47 граммов сахара. А это больше, чем дневная норма.

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, оптимальная дневная норма сахара для мужчин - до 38 граммов, для женщин еще меньше - 25.

Эксперты по питанию напоминают, что йогурт - продукт полезный для пищеварения и иммунитета, только если он натуральный и без добавок. Можно также кушать греческий йогурт, для вкуса добавляя кусочки фруктов.

Тем, кто перешагнул 30-летний рубеж, нежелательно есть белый хлеб и булочки из муки высшего сорта. Такие продукты почти не содержат никакой пользы (ни витаминов, ни минералов), но изобилуют сахарами. Да и клетчатки в белом хлебе мало. Достойная альтернатива - черный хлеб или цельнозерновой.

По этой же причине целесообразно отказаться от магазинной выпечки, поскольку кроме сахаров она содержит еще и вредные гидрогенизированные масла.

Фруктовые пакетированные соки бедны на клетчатку, которая содержатся в свежих фруктах. Зато в избытке содержат вредный сахар и регуляторы кислотности, что совершенно неполезно для ЖКТ.

Последний совет диетологов касается не продуктов, а способа употребления. Речь идет о всевозможных напитках Их лучше не пить через коктейльную соломинку - движения при всасывании жидкости способствуют образованию морщин вокруг рта.