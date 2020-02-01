Кардиолог назвал способ снижения кровяного давления за 15 минут

Сегодня, 15:48

Сергей Нилов

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Кардиолог назвал способ снижения кровяного давления за 15 минут

Причин повышения кровяного давления много. Это может быть и «тяжелая» пища, и отсутствие физических нагрузок, лишний вес и сопутствующие заболевания. Когда показатели на тонометре превышают значение 120/80, большинство людей сразу же хватаются за таблетки, которые применяются при гипертонии.

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца, кардиолог Мартин Холле в интервью изданию Focus.de рассказал, что снизить давление можно и без лекарств. Правда, способ, предложенный им, подходит, если давление не поднялось до критических для жизни отметок - в этом случае надо незамедлительно обращаться в скорую помощь.

Специалист обратил внимание на то, что даже слегка повышенное артериальное давление может спровоцировать серьезные проблемы с сосудами и сердцем. Он объяснил это тем, что сердечная мышца вынуждена постоянно вести борьбу с высоким давлением. Вследствие этого она быстро изнашивается.

Поэтому лучшим способом привести давление в норму, по словам кардиолога, является ежедневная 15-минутная прогулка на свежем воздухе. Всего лишь за четверть часа, утверждает врач, кровяное давление может снизиться на 5-8 мм ртутного столба.

Среди других способов естественного снижения давления - изменение пищевых привычек. Специалист советует заменить колбасу и белый хлеб полезными овощами. Вообще, лишний вес - это фактор риска. Каждый килограмм, который уходит, уменьшает нагрузку на сердце и сосуды. Эти три изменения могут предотвратить порядка 50% случаев развития инсультов и инфарктов.

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