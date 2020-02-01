Названы 7 идеальных продуктов для еды после шести вечера

Большинство людей, которые пытаются сбросить лишний вес, после шести вечера стараются вообще ничего не есть. Всем известно, что в это время суток метаболизм замедляется и есть риск того, что съеденное будет отложено организмом в жир.

Многие специалисты считают подход не кушать после шести неправильным. До того, как человек ляжет спать, голод усилится настолько, что просто не даст ему уснуть. А это чревато очередным срывом и набегом на холодильник, когда человек ест все, что попадается ему на глаза.

По этой причине диетологи советуют все же кушать после шести. Выбирать при этом следует правильные продукты.

Вареная кукуруза - отличный вариант для позднего ужина. В ней много клетчатки, которая поможет нормализовать уровень холестерина.

В нектаринах много калия и клетчатки, которая ускоряет обмен веществ и помогает организму справиться с жиром.

Еще один идеальный продукт для приема пищи после шести - сельдерей. Этот овощ относится к категории продуктов с отрицательной калорийностью - на его переработку организм потратит больше калорий, чем он принесет.

Удачный вариант - грибы. Они низкокалорийны - при условии, конечно, когда готовятся без масла. Продукт, словно губка, способен впитывать в себя жиры.

В киви много воды, клетчатки и органических кислот, благодаря чему они уравновешивают баланс воды и соли в организме. А калорий - по минимуму.

Запеченная или сырая свекла улучшит усваивание белка и предотвратит ожирение, препятствуя образованию жировой ткани.

Полезно кушать треску. В этой рыбе содержится 35 процентов белка, отмечает МедикФорум. Также в продукте есть витамины А, Е, С, биотин, которые укрепляют иммунитет.