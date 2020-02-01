Российский профессор рассказал, какими чудодейственными свойствами обладает лимон

Преподаватель Пятигорской государственной фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик-Гусейнов рекомендует при некоторых заболеваниях употреблять периодически лимоны.

По словам специалиста, сок цитруса доказал свою эффективность при отложении солей, подагре, ревматизме, ломоте и простреле (люмбаго), сердечных отеках, а также при мочекаменной болезни. Его можно употреблять как средство для полоскания больного горла, предварительно разбавив теплой водой.

В качестве источника витамина С и с целью укрепления иммунитета лимон хорош в чае. Но для того, чтобы он принес пользу, дольку цитруса следует добавлять не в кипяток, а в остывший до 60 градусов напиток. Кипяток разрушает аскорбиновую кислоту.

Валерий Мелик-Гусейнов рекомендует лимон и больным атеросклерозом. Профессор даже привел рецепт чудодейственного средства.

«20 граммов сока лимона, 50 миллилитров горячей воды и измельченный зубчик чеснока назначают при атеросклерозе и повышенной ломкости венозных и капиллярных сосудов», - приводит его слова Medical Note.

Заметим, что лимон считается продуктом-аллергеном, поэтому перед его применением в лечебных целях стоит получить консультацию у своего лечащего врача.