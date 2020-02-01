Власти Китая объяснили резкий скачок зараженных коронавирусом введением нового метода диагностики

Сегодня, 11:31

Анна Лисова

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Власти Китая объяснили резкий скачок зараженных коронавирусом введением нового метода диагностики

Согласно официальным данным за 12 февраля в Китае количество людей, у которых диагностировали новый коронавирус типа Covid-19, выросло на 15 тыс человек и достигает уже почти 60 тыс человек.
Власти Китая объясняют резкий скачок числа заболевших применением новой методики диагностирования.
На утро 13 февраля количество умерших от Covid-19 достигло 1 368 человек, выздоровели 5 963 пациента. Официальный показатель смертности от нового коронавируса в Китае составляет сейчас 2,28%.

Сейчас главным очагом заболевания остается провинция Хубэй. В этой провинции число заболевших уже превышает 48 200 человек, из них умерли 1 310, выздоровел 3 441 житель. Наибольшее число инфицированных выявлено в Ухане - более 32,9 тыс. человек. Далее идут города Сяогань и Хуанган, где число заболевших составило порядка 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.
Отметим, наименование Covid-19 новое заболевание получило на форуме в котором участвовали около 400 экспертов. Означает оно «коронавирусное заболевание 2019 года». Специалисты продолжают обсуждать, как следует называть болезнь: пневмония или острое респираторное заболевание (ОРЗ).

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