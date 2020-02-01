Ученые советуют беременным женщинам отказаться от косметики

Специалисты из Лейпцигского научно-исследовательского института имени Гельмгольца посоветовали женщинам, которые находятся в интересном положении или только собираются забеременеть, отказаться от использования косметики. Если уж не полностью, то практиковать все девять месяцев легкий макияж. В противном случае можно своего будущего ребенка подвергнуть потенциальному риску ожирения.

Ученые убеждены, что отрицательно на организм беременных девушек действуют парабены - сложные эфиры, которые содержатся в косметике и совершенно безопасны для барышень, которые не ждут ребенка.

В рамках своей научной работы исследователи применили разные подходы на двух разных этапах. В ходе первого они мониторили уровень парабенов в моче 629 беременных женщин. На втором следили за развитием их детей до 8 лет включительно.

Полученные данные перепроверили в экспериментах с привлечением лабораторных грызунов. Во всех случаях была выявлена закономерность. Вероятность появления лишнего веса или ожирения у детей в разы возрастала, когда в организме матери была повышенная концентрация бутилпарапена. Бутилпарабен, как считают специалисты из Германии, неким образом нарушает регуляцию гормонов, ответственных за контроль аппетита.

Вещество в большом количестве содержалось именно в организмах женщин, которые пользовались косметикой (в ходе наблюдений они заполняли опросники и указывали все средства, которыми пользовались, начиная от зубной пасты и до губной помады).

Что же касается потомства мышей, которых ученые подвергли воздействию бутилпарабена, оно имело повышенный аппетит и обрастало жиром на 20-45% больше, чем потомство мышей из контрольной группы, пишет «Инфо24».

Ученые пока не имеют доказательств, но предполагают, что парабены могут оказывать влияние и на эндокринную систему ребенка, пока он находится в материнской утробе. Для того, чтобы доказать эту причинно-следственную связь, необходимо провести дополнительные исследования.