Врачи предупредили об опасности вздрагивания перед сном

Вздрагивание перед засыпанием, если оно повторяется часто, может являться симптомом опасных заболеваний. В их число входит и сахарный диабет.

Медики разделяют мышечные тики на несколько видов. При локальной разновидности происходит сокращение одной мышцы. Из-за нее человек, который засыпает, вздрагивает и на несколько секунд просыпается.

При сегментарном типе тика можно говорить о сокращении нескольких мышц, с вовлечением в процесс множества тканей.

Впервые миоклонию начали тщательно изучать еще в девятнадцатом веке, сообщает Оane.ws. Тогда ученые связали вздрагивание мышц перед засыпанием с сигналами, которые получает ЦНС от мозга.

Современная медицина о заболевании знает гораздо больше. Миоклония может указать на ряд серьезных патологий. Например, на ранних стадиях она нередко сигнализирует о развитии сахарного диабета. Вздрагивание перед сном может указывать на почечную недостаточность или гипотериоз, а также нервные расстройства.

Симптом, беспокоящий человека регулярно, говорит о необходимости не откладывать визит к неврологу и пройти обследование. Следует выяснить причину вздрагиваний и пролечиться. Упущенное время может довести ситуацию до миоклонической эпилепсии.