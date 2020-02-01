Головная боль после пробуждения указывает на дефицит витамина D в организме

Ученые считают, что появление головной боли после пробуждение обусловлено дефицитом витамина D в организме. Соответственно, проблему можно решить приемом витаминных комплексов, включением в свой рацион продуктов, которые будут способствовать его выработке, а также регулярными прогулками в солнечные дни.

Медики констатируют, что чаще всего головные боли после пробуждения докучают пациентам именно по утрам в периоды низкой солнечной активности (поздней осенью и зимой), пишут «Дни». При этом такой болевой синдром - лишь один из многих. На дефицит важного витамина также указывают «волосопад» и слабость в мышцах.

Как только они появляются, важно восполнить нехватку витамина D. В противном случае можно в будущем столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. К примеру, с ослаблением и деформацией костной ткани.

Поэтому так важно выбираться на прогулки зимой, когда на улице светит солнышко. Медики подчеркивают, что такой променад не могут заменить ни солярий, ни домашняя синяя лампа.

Потому как важный витамин D вырабатывается именно под воздействием ультрафиолета.

Рыба жирных сортов, морковь, печень трески, икра, яйца и морские водоросли помогут справиться с его дефицитом.