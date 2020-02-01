Симптом жировой болезни печени назвал испанский диетолог

Сегодня, 10:35

Анна Лисова

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Симптом жировой болезни печени назвал испанский диетолог

Жировая болезнь печени возникает, когда печеночная ткань перерождается в жировую.
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал, как правильно питаться людям, у которых диагностирована жировая болезнь печени. Как объяснил эксперты, жировая болезнь печени, если ее причиной не является злоупотребление спиртным, может развиться на фоне ожирения, либо при сахарном диабете, либо из-за высокого уровня холестерина. Стоит учитывать, что если жировую болезнь печени вовремя не диагностировать, и не начать лечить, то может развиться фиброз или цирроз, передает Российская газета.

Одним из симптомов развития жировой болезни печени является вздутие живота. Поэтому тем, у кого появился этот симптом, следует проконсультироваться с врачом.
На начальном этапе жировой болезни печени можно остановить ее развитие. Следует заняться спортом, а также отрегулировать питание.
Айтор Санчес подчеркнул, что из рациона следует убрать весь алкоголь. Также придется исключить любой сахар, поэтому придется отказаться от любых сладких напитков, десертов и выпечки. В ежедневном меню должно быть больше овощей.

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