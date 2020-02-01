Врачи рассказали о главных симптомах заболеваний щитовидной железы

Сегодня, 08:43

Анна Лисова

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Врачи рассказали о главных симптомах заболеваний щитовидной железы

Здоровье щитовидной железы крайне важно для хорошего самочувствия.
Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые управляют такими важными процессами, как метаболизм и обеспечение организма энергией.
Чаще всего при сбое щитовидной железы диагностируют гипотиреоз и гипертиреоз.

При гипотиреозе меняется уровень выработки серотонина. Поэтому люди с этим заболеванием часто отличаются пессимистическим настроем. Также при сбое в работе щитовидки может наблюдаться повышенная усталость, быстрая утомляемость. А вот при гипертиреозе многие процессы в организме ускоряются. Поэтому человек постоянно чувствует голод.
Врачи отмечают, что при пониженной функции щитовидной железы обмен веществ замедляется. У людей с гипотиреозом ухудшается состояние кожи, ногтей и волос.
Тиреоидные гормоны, вырабатываемые щитовидкой, влияют в том числе и на работу желудочно-кишечного тракта. Если их щитовидка производит недостаточно, то замедляется пищеварение и могут даже возникать запоры. При избытке гормонов развивается диарея.
У людей с гиперфункцией щитовидки может возникать чувство жара, наблюдается повышенная потливость. А при гипотиреозе постоянно ощущается холод.
Сбои в работе щитовидки ухудшается работа сердечно-сосудистой системы. Могут возникать скачки артериального давления, учащается сердцебиение. При недостатке тиреоидных гормонов повышает уровень холестерина в крови, что тоже плохо для сердца и сосудов.

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