Врачи рассказали о главных симптомах заболеваний щитовидной железы

Здоровье щитовидной железы крайне важно для хорошего самочувствия.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые управляют такими важными процессами, как метаболизм и обеспечение организма энергией.

Чаще всего при сбое щитовидной железы диагностируют гипотиреоз и гипертиреоз.

При гипотиреозе меняется уровень выработки серотонина. Поэтому люди с этим заболеванием часто отличаются пессимистическим настроем. Также при сбое в работе щитовидки может наблюдаться повышенная усталость, быстрая утомляемость. А вот при гипертиреозе многие процессы в организме ускоряются. Поэтому человек постоянно чувствует голод.

Врачи отмечают, что при пониженной функции щитовидной железы обмен веществ замедляется. У людей с гипотиреозом ухудшается состояние кожи, ногтей и волос.

Тиреоидные гормоны, вырабатываемые щитовидкой, влияют в том числе и на работу желудочно-кишечного тракта. Если их щитовидка производит недостаточно, то замедляется пищеварение и могут даже возникать запоры. При избытке гормонов развивается диарея.

У людей с гиперфункцией щитовидки может возникать чувство жара, наблюдается повышенная потливость. А при гипотиреозе постоянно ощущается холод.

Сбои в работе щитовидки ухудшается работа сердечно-сосудистой системы. Могут возникать скачки артериального давления, учащается сердцебиение. При недостатке тиреоидных гормонов повышает уровень холестерина в крови, что тоже плохо для сердца и сосудов.