Врачи назвали главные признаки шизофрении

Многие заболевания предотвратить невозможно, но при этом, если выявить их на ранней стадии, то их легче контролировать. Это справедливо и для шизофрении.

Шизофрения характеризуется искажением мышления и восприятия реальности. Эта болезнь чаще всего дает о себе знать в промежутке между 16 и 30 годами. Выше риск развития шизофрении у тех, у кого близкие родственники также болеют шизофренией и у детей, родившихся от пожилых отцов. Также она может возникнуть после повышенной активации иммунной системы, либо из-за воздействия сильнодействующих веществ на психику в подростковом возрасте.

Врачи озвучили основные признаки этого расстройства психики, которые важно знать каждому взрослому.

Заподозрить шизофрению можно, если изменилось поведения человека. Он пытается избегать общения с родными, друзьями, все больше времени проводит в уединении, пропускает учебу или работу, общественные мероприятия.

Утрата интереса к занятиям, которые ранее приносили удовольствие, также является одним из симптомов шизофрении.

Люди, страдающие от шизофрении, перестают следить за собой. И с каждым днем пренебрежение личной гигиены растет.

Пациенты с шизофренией часто бывают склонными к религиозным крайностям, могут верить в мистику, увлекаются потусторонними мирами. Они со временем все больше и больше погружаются в мистические миры становится более глубоким, драматичным. От человека можно услышать, что его преследуют злые духи, некие неземные существа.

На ранних стадиях у большинства пациентов с шизофренией наблюдаются непроизвольные движения. Можно заметить у них активную мимику, подергивание уголков рта, конечностей.

При шизофрении возможны галлюцинации. Чаще всего больной человек слышит голоса. Люди с шизофренией могут жаловаться на то, что кто-то извне вкладывает им в голову свои мысли.