Онколог Дорофеев развенчал популярные мифы о раке

С онкологическими заболеваниями связано много разных слухов и домыслов. Они передаются из уст в уста, в итоге дезинформация иногда обретает немыслимые масштабы. Самые популярные мифы, связанные с раком, развенчал в интервью нашим коллегам из «Российской газеты» заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев.

В обществе сложилось убеждение, которому, к слову, способствуют как сами медики, так и СМИ, что снизить риск развития злокачественных опухолей можно, если придерживаться здорового образа жизни и правильных пищевых привычек. Онколог утверждает, что уменьшить шансы заболеть раком можно только благодаря регулярным обследованиям. Тогда, по словам Дорофеева, можно «поймать» предраковое состояние и не допустить появления болезни.

«В России работают программы диспансеризации и скрининговые программы, которые нельзя игнорировать. Можно пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, осмотры у маммолога и гинеколога. Это позволяет выявить предопухолевые патологии (папилломы, полипы, аденомы и другие явления, которые могут перейти в рак, а могут и не перейти), начать профилактику и выявить болезнь на ранних стадиях», - цитирует газета слова своего собеседника.

Единого графика диагностических процедур нет. Онколог, руководствуясь статистикой, рассказал, что мужчины больше всего подвержены раку кожи, легких и простаты. У дам диагностируют онкологические заболевания кожи, яичников и молочных желез.

Врач рекомендует мужчинам показываться урологу раз в год и после 40 лет ежегодно обследовать легкие. Женщинам до 40 надо раз в 6 месяцев проходить осмотр гинеколога и маммолога, а дамам постарше - УЗИ груди раз в полгода, и раз в два года - маммографию.

Развенчал доктор и миф о продуктах, которые способны подавить развитие рака или, наоборот, поспособствовать росту раковых клеток.

Дорофеев подтвердил только то, что мясные продукты могут вызывать рак кишечника, так как при их переваривании образуются канцерогены индол и скатол. Но свежие овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами, полезны.

Важно лишь улавливать разницу, говорит доктор. Они являются средством профилактики, а не предотвращения болезни.