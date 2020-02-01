Гастроэнтерологи назвали неожиданную причину гастрита

Немецкие медики рассказали о том, что некоторые распространенные лекарства могут провоцировать гастрит.

Пресс-секретарь немецкой профассоциации врачей-гастроэнтерологов Дагмар Майнц заявил, что гастрит может возникнуть в результате употребления нестероидных противовоспалительных препаратов. Спровоцировать гастрит могут ибупрофен, диклофенак, а также другие лекарства, в составе которых присутствует ацетил.

Также гастрит может развиваться под воздействием алкоголя. А вот кофе в умеренных количествах не раздражает слизистую желудка, поэтому этот продукт, если его употреблять правильно, не является вредным.

Важно понимать, что гастрит может развиваться годами. Если перейти на определенную диету, то его можно остановить. Но соблюдать ее придется всегда, поскольку любой раздражитель будет ухудшать состояние стенок желудка.

Врачи отмечают, что если гастрит не лечить, то он может стать причиной развития язвы, или даже онкологического заболевания. Поэтому крайне важно при болях в желудке обязательно проконсультироваться с врачом и соблюдать все рекомендации, которые были даны медиками.