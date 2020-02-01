Неожиданную причину гастрита назвали немецкие врачи

Немецкие врачи назвали неожиданную причину развития гастрита - прием определенных лекарственных средств. Попадая в желудок, они разрушают его слизистую и провоцируют воспаление, пишет «Мк в Волгограде».

Пресс-секретарь профессиональной Ассоциации врачей-гастроэнтерологов Германии Дагмар Майнц рассказал, что во многих случаях гастрит обостряется по причине употребления человеком нестероидных противовоспалительных препаратов. Как правило, такие медикаменты применяются для купирования болевого синдрома при заболеваниях суставов, позвоночника и так далее.

Особенно опасны, подчеркивает Майнц, широко распространенные ибупрофен и диклофенак, а также лекарственные препараты, в состав которых входит ацетил.

Перечисленные медикаменты так же разрушительно воздействуют на слизистую желудка, как и хеликобактер пилори. Погрешности в питании, алкоголь также могут привести к обострению гастрита.

Кофе в умеренных количествах, наоборот, на слизистую желудка никакого негативного влияния не оказывает.

Медик напомнил, что гастрит - опасное заболевание, которое может привести к уплотнению стенок желудка и перерасти в более серьезные недуги. При появлении болей в животе, тошноте и рвоте следует немедленно обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование.