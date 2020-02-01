Врачи назвали ранние признаки диабета

Диабет второго типа диагностируется все чаще. Причин развития этого заболевания множество, и одна из них – отсутствие правильного питания.

Крайне важно выявить диабет на ранней стадии, чтобы предотвратить его опасные осложнения.

Как объяснили эксперты, одним из ранних признаков диабета является появление на глазных веках небольших жировых образований – ксантелазм.

Диабет второго типа опасен тем, что он может длительное время протекать без симптомов, которые ухудшают качество жизни. Поэтому человек может долго не знать, что у него развивается диабет. Тем не менее, повышение уровня сахара в крови может влиять на состояние многих частей тела, в том числе на кожу.

В Американской академии дерматологии рассказали, что ксантелазмы могут возникать при высоком уровне жира в крови. Это связано с повышением холестерина, ожирением и беременностью. А также ксенталазмы возникают при диабете.

Если ксантелазмы являются следствием диабета, то человек может замечать такие симптомы как учащенное мочеиспускание, постоянное чувство жажды, повышенная усталость, зуд в области половых органов и рецидивирующая молочница, затуманенное зрение, долгое заживление кожных повреждений.

Поэтому при таких симптомах важно не тянуть с визитом к врачу. Ведь диабет может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.