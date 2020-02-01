3 неожиданных и простых способа избавления от головной боли назвали зарубежные врачи

Сегодня, 17:59

Сергей Нилов

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3 неожиданных и простых способа избавления от головной боли назвали зарубежные врачи

Головная боль знакома каждому. Когда она появляется, большинство людей хватаются за таблетки с обезболивающими свойствами. Зарубежные медики советуют не хвататься за лекарства. От головной боли можно избавиться, воспользовавшись одним из трех предложенных способов.

Самый доступный и простой - употребление обычной питьевой воды. Многие люди с головной болью часто нарекают, что даже таблетки не всегда помогают. Проблема решается питьем чистой воды. Во время многочисленных исследований было доказано, что хроническое обезвоживание организма способно привести к головной боли.

В идеале, чтобы не сталкиваться с болевым синдромом, надо выпивать до 10 стаканов воды в день, пишут «Актуальные новости».

Еще один способ надолго забыть о головной боли - налегать на продукты, богатые магнием. Это мясо, яйца, бобовые, дары моря и тыквенные семечки. Известно, что магний необходим нервной системе. Под его влиянием человек расслабляется, боль уходит.

Зарубежные медики советуют, когда болит голова, выпить чашечку кофе. Порой это самый действенный способ забыть о болевых ощущениях. Кофеин в составе напитка расслабляет стенки сосудов, что приводит к усилению кровотока и снабжению сердца кислородом.

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