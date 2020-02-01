Названы популярные продукты, провоцирующие бессонницу

Эксперты заявили, что еда может быть вредной для сна. Портал «МедикФорум» опубликован список продуктов, которые не рекомендуется употреблять непосредственно перед сном.

Острая еда

По данным исследования, острые пряные продукты нарушают фазу глубокого сна. Кроме того, такая пища вызывает изжогу, кислотный рефлюкс, которые еще больше усугубляют бессонницу.

Грейпфруты

Этот фрукт также способен вызывать изжогу, что препятствует нормальному сну.

Баклажаны

В баклажанах содержится большое количество аминокислоты тирамин, способствующей повышению содержания в крови норэпинефрина – нейромедиатора со стимулирующим эффектом. Баклажаны, съеденные перед сном, повышают тонус вместо расслабления.

Огурцы

Огурец стимулирует выработку мочи и провоцирует бессонницу из-за ночного мочеиспускания. Другие продукты с высоким содержанием воды тоже вредны для сна.

Тяжелая еда

Не стоит есть плотные животные белки вечером, поскольку они требуют усиленного длительного переваривания. В частности, к таким продуктам относятся бекон, вяленое, копченое, а также обработанное мясо.