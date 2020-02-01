Вирусологи назвали лучший способ защититься от заражения коронавирусом

Новый китайский коронавирус продолжает наступать. По состоянию на утро 7 февраля количество заразившихся достигло 31 482 человек. Буквально за сутки оно выросло более чем на три тысячи. Жертвами коронавируса стали 638 человек. Количество выздоровевших также увеличилось - до 1552 пациентов.

Эксперты прогнозируют, что пик заболеваемости придется на средину февраля. В ходе изучения становятся известными все новые факты о заболевании.

В Китае Гуанчжоуские центры по контролю и профилактике заболеваний выявили новый коронавирус на дверной ручке дома инфицированного пациента. Это позволило им убедиться в том, что штамм способен сохранять жизнедеятельность и вне организма человека. Правда, пока неизвестно, какое время он способен прожить.

Однако есть верный способ не заразиться коронавирусом, говорят вирусологи. Он простой и доступный каждому - как можно чаще мыть руки.

Это единственно верный метод предотвращения попадания в организм фрагментов слизи или мокроты зараженного коронавирусом человека, подчеркивает «Южный федеральный».

«Ничто не сравнится с мытьем рук, если речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя»,- считает адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Шерлита Амлер.

Кроме того, вымытые руки помогут защититься и от ОРВИ. Доказано, что соблюдение гигиены уменьшает риск заражения на 16 процентов.

Специалисты рекомендуют сейчас мыть руки как можно чаще и в любое время суток.

Температура воды не имеет ключевого значения. Главное правило - руки лучше мыть с мылом и энергичными движениями. Вирусологи советуют не забывать тщательно промывать участки под ногтями, где могут скрываться вирусы и бактерии.