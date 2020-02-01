Диетолог раскрыла пользу и вред семечек для красоты и здоровья

Сушеные семена подсолнечника в умеренных количествах принесут пользу здоровью и «поработают» на красоту, ведь в них содержится много витамина Е - токоферола. Об этом рассказала врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева.

Витамин E, которым богаты семечки, способен защитить организм от старения. Людям, в особенности, женщинам, он необходим также для поддержания красоты.

«Он улучшает кожу, волосы и ногти. Также семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в продукте содержится медь, а она полезна для костей», - цитирует свою собеседницу радио «Спутник».

В то же время Тамара Прунцева призвала не увлекаться семечками. Необходимо помнить о том, что продукт довольно калорийный в любом виде. К примеру, в 100 граммах сырых семян подсолнечника содержится 600 калорий, в жареных - на 100 калорий больше. Именно по причине высокой калорийности и большого содержания жира людям с лишним весом семечки стоит употреблять крайне осторожно, в малых количествах.

Людям с определенными заболеваниями семечки вообще противопоказаны, обратила внимание диетолог. Например, нежелательно их лузгать при панкреатите. Большое содержание меди в продукте может навредить людям с болезнью Вильсона ‒ Коновалова, поскольку может произойти нарушение обмена меди и медьсодержащих белков в организме больного.