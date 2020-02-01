Генетики нашли новые причины возникновения рака

Международная группа ученых-генетиков, в состав которой попали и отечественные специалисты, провела в ходе масштабного исследования «перепись» опухолей. Об этом сообщает издание Nature.

Ученые расшифровали и описали геномы 2,6 тысяч опухолей 38 различных типов рака. Их изучение крайне важно для медицины. Знания помогут понять, почему злокачественные опухоли по-разному реагируют на один и тот же противораковый препарат, а также продвинут вперед разработки новых методик для борьбы с онкологическими заболеваниями. Их количество, по данным ВОЗ, в ближайшие годы будет только расти.

С онкологическими заболеваниями связан каждый шестой случай смерти в мире. По данным за 2018 год, рак унес жизни, без малого, 10 миллионов человек.

Невзирая на то, что борьба с раком ведется столетиями, механизм возникновения злокачественных клеток изучен еще не до конца.

Ученые в своем новом исследовании решили применить комплексный подход. Генетики изучали не только отдельную часть ДНК, кодирующую белки, но и так называемую «мусорную» - она разделяет гены и оказывает непосредственное влияние на клетки.

Ученые сравнили данные здоровых и больных людей и убедились в том, что рак появляется в клетках именно по причине мутаций в кодирующих белки генах.

При этом было выяснено, что выживает в организме только та злокачественная клетка, которая проходит через четыре-пять мутаций, не менее.

«Практически все типы опухолей имели одинаковое число ключевых мутаций, необходимых для формирования раковых клеток. Это говорит о справедливости теорий, утверждающих, что мутации должны сломать сразу несколько защитных механизмов клетки, и только потом она начнет перерождаться в злокачественную», - рассказал Якоб Педерсен из Орхусского университета (Дания).

Исследование показало, что таким образом возникают 95 процентов раковых опухолей. Как появляются еще 5 процентов ученые пока не знают, но попробуют найти ответ, продолжая свою научную работу.