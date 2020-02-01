Дети менее уязвимы перед новым коронавирусом 2019-nCoV

Дети наименее уязвимы перед новым китайским коронавирусом. Это одна из загадок, которую пытаются разгадать ученые всего мира. Пока же они лишь констатируют факт.

Первые сообщения о вспышке коронавируса в Ухани появились 31 декабря минувшего года. В преддверии нового года человечество не обратило должного внимания на него, и сейчас, когда на улице 6 февраля, СМИ сообщают о смерти 565 человек вследствие пневмонии, к которой привело заражение коронавирусом.

Примечательно, что в «черном списке» нет детей. По состоянию на 22 января, как отмечает «Глас», не было ни одного зараженного коронавирусом ребенка младше 15 лет.

В Медицинском журнале Новой Англии появилась статья о новом исследовании, результаты которого говорят о том, что дети менее восприимчивы к новому коронавирусу. Они либо не заражаются, либо заражаются, но заболевание у них протекает либо бессимптомно, либо в очень легкой форме.

После 22 января медики зафиксировали всего несколько случаев заражения коронавирусом. В частности, известно, что его подхватила 10-месячная девочка из Пекина, а также ребенок в Шэньчжэне. Малыш из Германии также заразился - от своего заболевшего отца.

Добавим, что новый коронавирус может передаваться от матери к ребенку - в Ухани уже были зарегистрированы два случая заражения новорожденных.

В ближайшее время ученые надеются найти ответ на вопрос, почему дети менее восприимчивы перед коронавирусом.