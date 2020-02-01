Искусственный интеллект спрогонозировал 2,5 млрд зараженных коронавирусом

Сегодня, 18:41

Анна Седова

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Искусственный интеллект спрогонозировал 2,5 млрд зараженных коронавирусом

Создатель финтех-стартапа HedgeChatter Джеймс Росс оценил распространение коронавируса при помощи искусственного интеллекта. В результате получился пугающий прогноз, пишет Forbes.

Искусственный интеллект сообщил, что коронавирусом 2019-nCoV может заболеть 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.

Врачи считают, что данный прогноз не может быть объективным, поскольку во внимание брались только официальные данные. Многие инфицированные болеют бессимптомно. Таких людей официальная статистика не учитывает. Поэтому если взять за основу абсолютное число зараженных, то количество летальных исходов будет значительно меньше.

Напомним, на сегодня от коронавируса  скончались уже 565 человек.

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