Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на организм

Сегодня, 00:27

Анна Седова

0

Image
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на организм

Россияне употребляют большое количество сахара. Минздрав рекомендует норму сахара в количестве 24 кг в год на человека, при этом в России употребляется 39,4 кг.

"При отказе от рафинированного сахара, уже через пару дней можно заметить улучшения самочувствия", — рассказывает изданию РИА Новости врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

Эндокринолог отметила, что отличным источником глюкозы, вместо сахара, являются крупы, овощи и фрукты. Из-за чрезмерного количества сахара в крови происходит вымывание витаминов группы B и кальция из организма. Также это способствует повышению инсулина, что может привести к возникновению сахарного диабета.

Если вместо конфет употреблять фрукты, то уже в ближайшее время нормализуется пищеварение, давление и уровень холестерина в крови. Ограничение сладкого приведет к улучшению сна, настроения и мозговой деятельности. Также стабилизируется гормональный фон и улучшится иммунитет.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»
А этот канал Яндекс.Дзен пока не работает

Лента

Маргарита Грачева переехала жить в Санкт-Петербург

Сегодня, 00:31

Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на организм

Сегодня, 00:27

Генетики нашли новые причины возникновения рака

Сегодня, 00:22

Дети менее уязвимы перед новым коронавирусом 2019-nCoV

Вчера, 23:20

Кристину Асмус на Мальдивах уличили в фотошопе

Вчера, 22:53

Российская механическая бесступенчатая трансмиссия сможет сэкономить до 30% топлива

Вчера, 18:58

Искусственный интеллект спрогонозировал 2,5 млрд зараженных коронавирусом

Вчера, 18:41

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle