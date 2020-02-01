Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на организм

Россияне употребляют большое количество сахара. Минздрав рекомендует норму сахара в количестве 24 кг в год на человека, при этом в России употребляется 39,4 кг.

"При отказе от рафинированного сахара, уже через пару дней можно заметить улучшения самочувствия", — рассказывает изданию РИА Новости врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

Эндокринолог отметила, что отличным источником глюкозы, вместо сахара, являются крупы, овощи и фрукты. Из-за чрезмерного количества сахара в крови происходит вымывание витаминов группы B и кальция из организма. Также это способствует повышению инсулина, что может привести к возникновению сахарного диабета.

Если вместо конфет употреблять фрукты, то уже в ближайшее время нормализуется пищеварение, давление и уровень холестерина в крови. Ограничение сладкого приведет к улучшению сна, настроения и мозговой деятельности. Также стабилизируется гормональный фон и улучшится иммунитет.