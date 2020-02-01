Врач рассказал, сколько раз в неделю необходимо заниматься сексом

Интимная жизнь может влиять на здоровье считают эксперты. Врач-сексолог Евгений Кравчук в интервью Радио Спутник объяснил, сколько раз в неделю стоит заниматься сексом для поддержания здоровья.

Кравчук отмечает, что в сексологии существует такое понятие как УФР – условно-физический ритм. Этот показатель не является строгим, и он зависит от темперамента и индивидуальных потребностей человека. Поэтому в вопросе количества интимных контактов следует ориентироваться на свою «сексуальную норму». По его словам, для большинства такой нормой является 2-3 интимных контакта в неделю.

«Важно знать свою половую конституцию. Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже», – добавил сексолог.

Также стоит учитывать, что превышение нормы сексуальной активности тоже негативно сказывается на общем состоянии человека – ухудшается и физическое и психическое состояние. Если секса больше, чем нужно, то он может надоесть.

Врач советует удерживаться от секса накануне ответственных событий. По его словам, после интимной близости нервной системе необходим отдых – она уходит в «защитный» режим. И если мероприятие требует высоких результатов, то после секса сложно будет их показать. Поэтому лучше до ответственного события воздержаться от интимной близости, а вознаградить себя после него.