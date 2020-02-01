Медики рассказали о смертельной опасности мяса

Сегодня, 00:42

Анна Седова

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Медики рассказали о смертельной опасности мяса

Ученые из США сообщили, что мясо может быть смертельно опасным для человека. Специалисты рассказали, что при употреблении в пищу мяса увеличивается вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые провели исследование, добровольцами которого стали около 30 тысяч человек со средним возрастом 53,7 года. Специалисты утверждают, при употреблении двух порций красного и переработанного мяса, включая птицу, один раз в неделю, увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых болезней на 3–7%. Также при употреблении двух порций красного и переработанного мяса, кроме птицы, один раз в неделю повышается на 3% риск смерти по разным причинам.

Медики рекомендуют исключить из рациона питания переработанное мясо, в том числе колбасные изделия и жареную курицу.

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