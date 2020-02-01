Онкологи объяснили увеличение заболеваемости раком

Сегодня, 11:26

Анна Седова

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Онкологи объяснили увеличение заболеваемости раком

Заболеваемость раком растет в результате увеличения продолжительности жизни, старения населения и развития медицины. Такой вывод сделали российские эксперты. Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в интервью РБК сообщил, что резкое возрастание количества онкологических заболеваний связано с тенденцией увеличения продолжительности жизни людей. При старении населения увеличивается вероятность онкологии, потому что чем старше человек, тем выше риск развития рака.

Со слов заведующего онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константина Титова, чем дольше живет человек, тем больше он сталкивается с канцерогенными факторами. Канцерогенными факторами считаются курение, ультрафиолетовое излучение, вредная еда, ожирение и хронические заболевания.

 Также специалисты заявляют, что в последние годы медицина и наука продвинулись вперед, особенно в плане ранней выявляемости рака. Медики напоминают, что ранняя диагностика онкологических заболеваний повышает эффективность лечения.

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