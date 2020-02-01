Ученые из США рассказали об опасности мочеиспускания в душе

Выяснилось, что мочеиспускание в душе опасно для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго (США).

Многие люди справляют нужду во время приема душа. Это экономит воду и время, некоторые даже считают это более гигиеничным.

Однако специалисты считают иначе. Они обосновывают вред мочеиспускания в душе тем, что хотя состав мочи (вода, часть мочевины, метаболитов, урохрома, креатинина и аммиака) гигиенически безопасен, однако мочевой пузырь содержит патогенные бактерии.

Эти бактерии вместе с микробами, поступающими извне или микробами из кишечника и влагалища, могут вызывать инфекцию мочевыводящих путей. Флора, которая естественна для кишечника и влагалища может быть опасна для мочевыводящих путей и вызывать там воспаление.