Ученые из США рассказали об опасности мочеиспускания в душе

Сегодня, 12:54

Анна Седова

0

Image
Ученые из США рассказали об опасности мочеиспускания в душе

Выяснилось, что мочеиспускание в душе опасно для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго (США).

Многие люди справляют нужду во время приема душа. Это экономит воду и время, некоторые даже считают  это более гигиеничным.

Однако специалисты считают иначе. Они обосновывают вред мочеиспускания в душе тем, что хотя состав мочи (вода, часть мочевины, метаболитов, урохрома, креатинина и аммиака) гигиенически безопасен, однако мочевой пузырь содержит патогенные бактерии.

Эти бактерии вместе с микробами, поступающими извне или микробами из кишечника и влагалища, могут вызывать инфекцию мочевыводящих путей. Флора, которая естественна для кишечника и влагалища может быть опасна для мочевыводящих путей и вызывать там воспаление.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»
А этот канал Яндекс.Дзен пока не работает

Лента

В Росздравнадзоре опровергли информацию об опасности Кагоцела

Сегодня, 13:57

Армия САР вплотную подошла к городу Саракиб – основной базе «ан-Нусры»

Сегодня, 13:45

У iPhone 11 Pro эксперты зафиксировали запредельный уровень излучения

Сегодня, 13:32

Зарплату украинских министров урежут, привязав ее к «средней по стране»

Сегодня, 13:02

Ученые из США рассказали об опасности мочеиспускания в душе

Сегодня, 12:54

Названы проблемы смартфонов, которые были куплены за границей

Сегодня, 12:49

Бастрыкин поручил проверить информацию о девочке, жившей вместе с коровами

Сегодня, 12:35

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle