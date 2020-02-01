Китайские эпидемиологи предлагают лечить коронавирус «Арбидолом»

Сегодня, 09:09

Анна Лисова

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Китайские эпидемиологи предлагают лечить коронавирус «Арбидолом»

Советник Национальной комиссии здравоохранения КНР, эпидемиолог Ли Ланьцзюань заявила, что для лечения коронавируса могут использоваться «Арбидол» (умифеновир) и дарунавир, пишет South China Morning Post ссылаясь на государственное ежедневное издание «Чанцзян жибао».
Ли Ланьцзюань входит в рабочую группу по противодействию распространения коронавируса 2019-nCoV, а также возглавляет государственную лабораторию диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

Как рассказала Ли Ланьцзюань, уже прошли предварительные тесты и они показали, что умифеновир и дарунавир могут эффективно препятствовать развитию вируса. По ее словам, она намерена рекомендовать включить эти препараты в обновленный план лечения коронавирусной инфекции для китайских больниц, пишут Ведомости.
Отметим, «Арбидол» в России используется как противовирусное средство, а дарунавир применяют при лечении ВИЧ.
Исполнительный директор биологического центра при министерстве науки и технологий КНР сообщил, что сейчас также тестируются для лечения коронавируса 2019-nCoV ремдезивир, хлорохин и фавипиравир.
По состоянию на утро 5 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностировали у 24553 человек. Его жертвами стали 493 человек, а вылечить удалось уже более 900 человек.

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