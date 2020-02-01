Онколог рассказал о проблеме с лекарствами в России

Ученый-гематолог, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, член-корреспондент РАН Алексей Масчан заявил, что в России назревает проблема с лекарствами.

По его словам, реализация программы импортозамещения ставит под угрозу жизни тысяч пациентов. Он отметил, что сейчас, когда пациентам нужны лекарства, онкологи попросту не могут их выписать, поскольку в России их нет. Об этой проблеме Масчан рассказал во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля, пишет издание Милосердие.

В России сформировался дефицит высокоэффективных, качественных препаратов, и произошло это из-за реализации программы импортозамещения. Масчан же считает, что пациенты должны получать лучшие лекарства, невзирая ни на какие политические мотивы. Государство должно стремиться к тому, чтобы его люди имели доступ к самым новым и эффективным методам лечения.

«Это большая глупость, по моему мнению, потому что не может импортозамещение быть целью. Целью может быть только обеспечение пациентов самыми лучшими самыми качественными лекарствами», - пояснил Масчан.

В России сейчас действует программа «Фарма 2020». В рамках ее фармацевтическая промышленность России должна обеспечить граждан страны лекарствами отечественного производства. Эта программа была продлена до 2024 года. По этой программе при закупках в первую очередь идет ориентация на отечественные лекарства. Такие меры, считают в правительстве, поддержат отечественные предприятия. Конечно же, с точки зрения государства формально правильно, в тоже время, считает Масчан, эта программа не учитывает интересы пациентов.

В итоге иностранный производитель даже не может попасть на госзакупки, если заявки подали два отечественных производителя. Так действует правило «третий лишний». И с российского рынка начали уходить многие ведущие мировые фармацевтические компании.

Но это не все законы, которые дают преимущество российским производителям. Так, если в торгах участвуют два препарата – один отечественного, другой иностранного производства, - покупается российский, даже если он дороже зарубежного аналога. Разрыв в цене допускается в этом случае до 20%.

Такие законы Масчан назвал настоящей «законодательной диверсией», которая лишила пациентов действительно эффективных зарубежных лекарств.

По его мнению, правительству, принимая подобные законы, следует в первую очередь консультироваться с теми врачами, которые работают непосредственно в больницах. Поскольку так можно будет узнать мнение специалистов, которым приходится работать уже по этим законам.

Масчан подчеркнул, что общество должно получать полную информацию о проблемах в медицине. О сложившейся ситуации важно говорить на всех уровнях, чтобы не доходило до того, когда самые вопиющие случаи приходится разрешать в ручном режиме. Система должна работать без сбоя, обеспечивая возможность всем получить доступ к эффективному лечению.