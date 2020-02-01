Доктор Мясников рассказал, кто рискует умереть от коронавируса

Врач Александр Мясников считает, что обсуждение соотношения умерших и выздоровевших от коронавируса абсолютно бессмысленно. Он утверждает, что высокий риск летальности от коронавируса у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

В своем Telegram-канале специалист высказал свое мнение о вспышке в Китае пневмонии, которая вызвана новым коронавирусом. Он напомнил, что человек может болеть вирусной инфекцией от одной до трех недель. Как правило, за это время наступает выздоровление. Также доктор считает необходимым лабораторное подтверждение, что вируса в организме человека больше нет.

«Большинство больных сейчас выздоравливают и ожидают лабораторного подтверждения, что вирус уничтожен», — сообщил Мясников.

Доктор утверждает, что чаще всего умирают пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, пневмосклероз.



«Точно также как и при гриппозной инфекции», - подчеркнул он.

Напомним, информация о том, что в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса, стало известно в конце прошлого года.

Количество инфицированных в Китае на настоящий момент более 20 тысяч человек, около 500 погибли.