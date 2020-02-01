Врач назвала вредные для иммунитета продукты

Вчера, 23:23

Анна Седова

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Врач назвала вредные для иммунитета продукты

Поскольку сейчас сезон инфекционных и вирусных заболеваний, важно знать, как можно уберечь свой иммунитет и легче противостоять недугу. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию "Вечерняя  Москва" рассказала, какие продукты питания вредны для иммунной системы человека.

"Самые вредные для иммунитета продукты - это сахар, животный белок и алкоголь. Кроме того, сахар провоцирует развитие диабета и препятствует образованию белых кровяных телец. От этого страдает система иммунитета", - сказала Соломатина.

Специалист утверждает, что имеет значение то, каким способом обрабатывались продукты. Более полезными являются те продукты, которые не были термически агрессивно обработаны.

 

"Приготовленная во фритюре пища может вызвать развитие системного воспаления. Вредно и употребление в больших количествах животного белка — красного мяса. Алкоголь опасен тем, что он выводит жидкость из организма. Вредными являются также продукты, изменяющие кислотность желудочного сока, такие как усилители вкуса — глутамат натрия", - сообщила специалист.

Диетолог отметила, что положительно влияют на иммунную систему витамины D и А, фрукты, овощи и кисломолочные продукты.

Ранее Елена Соломатина рассказала о факторах, которые способствуют развитию ожирения у детей. Со слов специалиста, на ожирение влияет не только питание, но и образ жизни, физические нагрузки, стрессы и сон ребенка. Способствует ожирению также плохо организованное питание в школах.

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