Врачи назвали единственную сладость, полезную для сердца

Правильный рацион помогает избежать многих проблем со здоровьем.

Врачи рассказали, что правильное питание может быть вкусным. Ведь полезными являются многие продукты. Важно лишь сбалансировать меню, чтобы еда была полезной. К тому же, существует сладость, которая помогает сохранять здоровье.

Врачи объясняют, что полностью можно не отказываться от сахара, если очень хочется сладкого. Важно лишь соблюдать норму его употребления. А если очень хочется какой-то десерт, то можно съесть немного черного шоколада.

Исследователи из Европейского центра безопасности пищевых продуктов выяснили, что потребление около 10 граммов темного шоколада повышает упругость кровеносных сосудов. Как объяснили ученые, в составе темного шоколада присутствуют флавоноиды. Они помогают избавляться от «плохого» холестерина и повышают свертываемость крови.

О пользе черного шоколада говорят и эксперты Французской федерации кардиологов. Как показало их исследование, в составе какао, из которого и делают темный шоколад, присутствует витамин В3. Он помогает снизить засорение артерий и предотвращает образование тромбов.

Качественный шоколад благотворно влияет на работу поджелудочной железы, отмечают специалисты.

Поэтому кардиологи рекомендуют съедать по несколько кубиков качественного черного шоколада, поскольку этот продукт помогает нормализировать давление, способствует тому, чтобы из организма уходила лишняя жидкость и укрепляет сердце.