Врачи назвали 6 нетипичных симптомов болезней сердца

Сегодня, 16:42

Анна Седова

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Врачи назвали 6 нетипичных симптомов болезней сердца

К болезням сердца относятся не только боли в груди.  Врачи заявили, что есть и другие симптомы этой группы недугов.

Медики рекомендуют обратить внимание на боль в ногах. Неприятные ощущения в икрах при ходьбе, которые пропадают при остановке, могут быть признаком проблем с сердцем. Об ухудшении сердечной деятельности может свидетельствовать также боль в области пальцев ног в положении лежа, сообщает МедикФорум. 

Тревожным симптомом могут оказаться ночные позывы в туалет. Дело в том, что при нарушении работы сердца ухудшается кровообращение, и венозная жидкость проникает в ткани нижней части тела. Во сне скопившаяся в течение дня жидкость возвращается обратно и накапливается в мочевом пузыре.

У мужчин о проблемах с сердцем может говорить нарушение эрекции. Это связано с повышением давления, при котором повреждаются мелкие сосуды в половом органе. В результате этого ухудшается потенция.

Нетипичным симптомом проблем с сердцем является кашель. Такой кашель обычно появляется в ночное время по причине недостаточного кровообращения в легких.

Еще одним признаком является ксантелазма - доброкачественное образование, представляющее собой желтовато-оранжевые узловатые жировые бугорки на руках, коленях и верхних веках. Этот признак свидетельствует о повышенном уровне холестерина, и грозит развитием атеросклероза, сердечного приступа или инсульта.

Последний нетипичный признак болезней сердца, который назвали врачи, это симптом часовых стекол. Симптом представляет собой деформацию ногтевых пластин, которые становятся выпуклыми и похожими на часовые стекла. Предполагается, что причина данной патологии в нарушении тканевого дыхания и сердечной недостаточности.

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