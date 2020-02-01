Названы новые препараты, предотвращающие инфаркт

Сегодня, 11:28

Анна Седова

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Названы новые препараты, предотвращающие инфаркт

Кардиолог Ярослав Ашихмин назвал новые лекарственные средства, которые снижают уровень холестерина в крови эффективнее статинов, и тем самым — многократно снижают риск инфарктов и инсультовпередает издание «Аргументы и факты». 

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин уточнил, что имеются ввиду препараты эволокумаб и алирокумаб.

«С их помощью возможно хорошее снижение холестерина у 70% больных. Это очень высокий показатель. Препараты вводятся подкожно раз в две недели», — рассказал Ярослав Ашихмин.

По данным ряда исследований, эти лекарственные средства обладают достаточной степенью безопасности. Врач отметил, что данные препараты являются таргетными.

Медикаменты действуют на фермент PCSK9, который играет важную роль в обмене холестерина. Механизм действия препаратов отличается от обычных синтетических лекарств.

Эволокумаб и алирокумаб это, по сути, являются моноклональными человеческими антителами, похожими на те, которые вырабатываются иммунной системой. Антитела связываются с PCSK9 и блокируют его.

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