Названы 6 вещей, после прикосновения к которым нужно сразу мыть руки

С детства нас учат тому, что руки надо держать в чистоте. Во время свирепствования сезонных инфекционных заболеваний в целом, и нового коронавируса в частности, это правило особенно актуально. Медики утверждают, что единственными доступными методами профилактики являются ношение маски и мытье рук, пишет Информинг.

Американскими врачами была разработана памятка для людей, в которой названы 6 вещей, после прикосновения к которым сразу нужно помыть руки. Если такой возможности нет, то нужно применить дезинфицирующий спрей.

Деньги

Невозможно избежать контакта с купюрами. Деньги являются рассадниками бактерий и вирусов. При прикосновении к ним можно заразиться гриппом, кишечной палочкой и сальмонеллой, а также китайским коронавирусом.

Компьютерные клавиатуры

Национальным центром исследований здоровья установлено, что на рабочем столе в офисе содержится бактерий в 400 раз больше, чем на сиденье унитаза.

Поручни, транспортные и дверные ручки

На всех общественных поверхностях, к которым постоянно прикасается множество людей, содержится масса патогенных микроорганизмов.

После прикосновения к поручням эскалаторов, дверным ручкам, ручкам в метро и общественном транспорте следует помыть руки. Зимой желательно надевать перчатки и не прикасаться голыми руками.

Тележки в супермаркетах

Тележки также используются множеством людей и являются потенциально опасными. Для избегания инфицирования следует продезинфицировать руки.

Смартфоны и мобильные телефоны

После посещения общественных мест гаджеты могут быть в 10 раз грязнее (по количеству патогенов), чем сиденье унитаза.

Меню ресторана или кафе

Одной из самых загрязненных вещей является меню в ресторанах или кафе. Одна книжка может содержать около 185 тысяч бактерий. Поэтому после ознакомления с блюдами заведения, необходимо вымыть руки.