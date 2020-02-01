Медики назвали шесть главных признаков избытка соли в организме

Употребляя много соли можно навредить здоровью, считают врачи.

Поэтому крайне важно следить за ее количеством в рационе. В противном случае повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще не так давно считалось, что можно съедать не более 5 мг соли в день, сейчас же многие эксперты рекомендуют не превышать норму в 3 мг в сутки. А при высоким артериальном давлении можно потреблять не более 1,5 мг.

Но соль часто содержится в готовых продуктах и полуфабрикатах, которые мы покупаем. Рассчитать, сколько соли съедает человек за день, задача непростая. Но организм зачастую просигнализирует, если человек ест много соли.

Признаками избытка соли могут быть одутловатость лица, неприятные ощущения в голове, повышенное давление, проблемы с почками.

Часто об избытке соли сигнализирует обезвоженность. Если человек просыпается от жажды или головной боли, это может указывать на то, что он ест много соли. Соль лишает организма жидкости, вызывая обезвоживание, а ее излишек провоцирует расширение кровеносных сосудов головного мозга, которое может сопровождаться неприятными ощущениями в голове.

Одутловатость лица, отечность конечностей тоже являются признаками избытка соли. Соль задерживает жидкость в тканях, из-за чего и возникают отеке. А это не только сказывается на весе, но и создает дополнительную нагрузку на организм.

При регулярном употреблении большого количества соли обычная еда может казаться невкусной, если ее не посолить дополнительно.

Также на избыток соли может указывать высокое артериальное давление, поскольку соль удерживает жидкость в кровеносных сосудах, вызывая увеличение объема крови и повышая давление на сосудистые стенки.

Соль может быть причиной болей в почках. Если человек ест много соли, то меняется pH мочи и в почках накапливаются отложения, которые и провоцируют боли.