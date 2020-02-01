Врач рассказал, что указывает на образовавшийся в венах тромб

Появление кровяного сгустка в венах - состояние не только острое, но и опасное для жизни. Если большой тромб попадет в легкое и приведет к закупорке легочной артерии, гибель наступает уже через несколько секунд.
Руководитель Московского городского флебологического центра ГКБ №1 имени Пирогова Сергей Чубченко в своем комментарии «АиФ» рассказал, что даже при минимальном подозрении на тромб человеку следует незамедлительно обратиться в больницу. А проявляться он может по-разному. Человек может столкнуться с отеком конечности либо с распирающими болями. В некоторых случаях жалоб вообще может не быть.
Он объяснил, что в ходе обследования доктор сможет оценить факторы риска образования тромбов. К таким принято относить лишний вес, сидячий образ жизни, генетическую предрасположенность, пережитые операции и онкологические заболевания.
Когда в ходе обследования обнаруживается повышенная свертываемость крови, врач назначает препараты, которые разжижают густую кровь и препятствуют образованию тромбов.
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