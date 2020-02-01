Врач рассказал, что указывает на образовавшийся в венах тромб

Появление кровяного сгустка в венах - состояние не только острое, но и опасное для жизни. Если большой тромб попадет в легкое и приведет к закупорке легочной артерии, гибель наступает уже через несколько секунд.

Руководитель Московского городского флебологического центра ГКБ №1 имени Пирогова Сергей Чубченко в своем комментарии «АиФ » рассказал, что даже при минимальном подозрении на тромб человеку следует незамедлительно обратиться в больницу. А проявляться он может по-разному. Человек может столкнуться с отеком конечности либо с распирающими болями. В некоторых случаях жалоб вообще может не быть.

«Чтобы предотвратить такое состояние, нужно раз в год, а после 45 лет желательно раз в полгода, проходить стандартные обследования в поликлинике», - говорит врач.

Он объяснил, что в ходе обследования доктор сможет оценить факторы риска образования тромбов. К таким принято относить лишний вес, сидячий образ жизни, генетическую предрасположенность, пережитые операции и онкологические заболевания.

Когда в ходе обследования обнаруживается повышенная свертываемость крови, врач назначает препараты, которые разжижают густую кровь и препятствуют образованию тромбов.



