Названы продукты, снижающие риск возникновения тромбов

Сегодня, 15:41

Анна Седова

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Названы продукты, снижающие риск возникновения тромбов

Врачи назвали продукты, употребление которых снижает риск образования тромбов, а также  возникновение инфарктов и инсультов. В этом перечне оказались орехи, лук, рыба и другие.

Хорошей профилактикой возникновения сердечно-сосудистых заболеваний будет употребление в пищу продуктов, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты омега 3. Благодаря этим кислотам нормализуются кровообращение и давление.

Омега-3 жирные кислоты содержатся в растительных маслах, прежде всего, оливковом, а также в орехах и морской рыбе. 

Медики сообщили, что риск инсульта и воспалительных процессов уменьшается при употреблении корицы и имбиря. Последний снижает вязкость крови и содержание «плохого» холестерина. Также разжижают кровь краснокочанная капуста, лук, чеснок и кайенский перец, сообщает издание Аргументы и факты.

Ранее врачи рассказали о правильном питании при повышенном уровне холестерина. Медики отметили, что поможет средиземноморская диета и исключение из рациона таких продуктов как сало, жирное мясо, колбаса, сливочное масло, сыр, майонез.

 

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