Названы продукты, снижающие риск возникновения тромбов

Врачи назвали продукты, употребление которых снижает риск образования тромбов, а также возникновение инфарктов и инсультов. В этом перечне оказались орехи, лук, рыба и другие.

Хорошей профилактикой возникновения сердечно-сосудистых заболеваний будет употребление в пищу продуктов, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты омега 3. Благодаря этим кислотам нормализуются кровообращение и давление.



Омега-3 жирные кислоты содержатся в растительных маслах, прежде всего, оливковом, а также в орехах и морской рыбе.

Медики сообщили, что риск инсульта и воспалительных процессов уменьшается при употреблении корицы и имбиря. Последний снижает вязкость крови и содержание «плохого» холестерина. Также разжижают кровь краснокочанная капуста, лук, чеснок и кайенский перец, сообщает издание Аргументы и факты.

Ранее врачи рассказали о правильном питании при повышенном уровне холестерина. Медики отметили, что поможет средиземноморская диета и исключение из рациона таких продуктов как сало, жирное мясо, колбаса, сливочное масло, сыр, майонез.