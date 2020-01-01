Названы 5 продуктов, защищающие головной мозг от возрастной деградации

С возрастом когнитивные функции мозга ослабевают, что приводит к его деградации и ассоциированным заболеваниям – Альцгеймера, Паркинсона и т.д. При употреблении шоколада, кофе, разноцветных овощей и фруктов можно снизить этот риск, пишет издание Медикфорум.

Шоколад и какао. В какао-бобах содержатся соединения флавонолы, оказывающие антиоксидантное действие и помогающие сохранить стволовые клетки мозга, которыми производятся новые нейроны. Также флавонолы помогут в борьбе с хроническим воспалением, вызываемым заболеваниями с нарушением мышления и памяти.

В ходе проведения исследований было обнаружена способность флавонолов поддерживать гиппокамп в хорошем состоянии. Гиппокамп – это часть мозга, которая отвечает за память и настроение. Чем выше содержание какао в шоколаде, тем полезнее шоколад.

Кофеин. Кофеин предотвращает ослабление когнитивных функций. Поэтому рекомендуется употреблять чай или кофе.

Цветные фрукты и овощи. В ягодах, зелени, моркови, перце и других цветных продуктах содержатся антиоксиданты - каротиноиды и антоцианы, которые придают плодам яркую окраску. Эти вещества защищают клетки мозга от повреждения токсичными свободными радикалами. Темная зелень и разноцветные бобовые содержат фолат, который принимает участие в синтезе нейротрансмиттеров в мозге, отвечающих за мышление и эмоции.

Жирная рыба. Многие исследования подтвердили, что употребление в пищу жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, сельдь, форель и тп, как минимум один раз в неделю может замедлить процесс возрастного ослабления умственных способностей и снизить риск болезни Альцгеймера. В такой рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые имеют важное значение для здоровья мозга.

Омега-3 жирные кислоты также содержатся в семенах льна, льняном масле и грецких орехах.

Цельное зерно. Цельные зерна, такие как пшеница, рожь, бурый рис, гречка, содержат много клетчатки и помогают в поддержании нормального уровня сахара в крови.